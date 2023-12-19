В ООН заявили, пригоден ли Сектор Газа для жизни

Сектор Газа становится непригодным для жизни в результате бомбардировок Израиля. Разрушены дома, школы, больницы.

Об этом пишет The Independent.

Что известно

По данным агентства спутникового анализа UNOSAT, 18% инфраструктуры Газа разрушены. Это включает в себя не менее 60% всех единиц жилья и 50% всей инфраструктуры на севере полосы. Речь идет о домах, больницах, школах, университетах и мечети.

Известно, что сейчас:

77% больниц Газы пока не работают;

9 из 10 палестинцев не едят каждый день;

более 85%, около 1,9 миллиона человек, были перемещены.

В свою очередь Армия обороны Израиля уверяет, что ее военные цели заключаются в искоренении ХАМАСа для гарантии национальной безопасности страны. В ЦАХАЛе утверждают, что боевики используют палестинских гражданских лиц как живой щит в больницах, домах и школах. Идею о том, что Израиль каким-то образом "без разбора" совершает ковровые бомбардировки Газы, израильские власти отвергают.

Human Rights Watch, Amnesty International и разные представители ООН в своих расследованиях пришли к выводу, что Израиль придерживается апартеида – политики расовой дискриминации. Однако Израиль категорически отрицает это утверждение и называет его антисемитским.

По словам директора Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ подчеркнула: Газа становится непригодной для жизни.

"Это даже нельзя сравнить ни с одним из конфликтов, которые имели место в Газе. Здесь не место детям, не место людям. Они живут в аду", — подытожили в ООН.

Ранее израильская армия обнаружила в Газе самый большой тоннель, который прокопал ХАМАС — длиной более 4 км. Это подземное сооружение расположено всего в нескольких сотнях метров от территории Израиля. ЦАХАЛ заявил, что тоннель построен из железобетона и даже небольшие транспортные средства могут проехать через него.

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