В США назвали приоритет для защиты Украины зимой

Приоритетом Соединенных Штатов Америки в Украине является защита энергетической инфраструктуры зимой. Кроме того, Вашингтон стремится помочь в максимизации экспорта через порты и границы.

Об этом заявила в соцсети Х госпожи посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются приоритетами США", — подчеркнула дипломат.

Бринк отметила, что в понедельник состоялась продуктивная дискуссия с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, вице-премьером по восстановлению — министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и главой Госагентства восстановления Мустафой Найем.

В частности, речь шла о том, как помочь Украине защититься от атак России и ускорить восстановление ее экономики.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, возможны ли в Украине блекауты в случае сильных морозов. По его словам, блекауты возможны только вследствие стихийного бедствия.

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