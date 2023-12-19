В Украине повысят пенсии уже в январе: кому и насколько

В Украине с 1 января вырастут максимальный и минимальный размер пенсии. Вырастут пенсии и у тех, кто имеет необходимое количество стажа и достиг 65-летнего возраста.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Повышение пенсий в 2024 году

С января размер максимальной пенсии в Украине вырастет на 2,6 тыс. грн – с 20 930 до 23 610 грн. Это повышение касается тех пенсионеров, которым выплаты ныне ограничены 10 прожиточными минимумами.

Прожиточный минимум в Украине вырастет в январе с 2093 до 2361 грн – таким будет и минимальный размер пенсии.

Ожидаются и другие пенсионные повышения.

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Перерасчет пенсий по балльной системе

Пенсии украинцам будут перерасчитаны по новой бальной системе. Так, при расчете пенсии средняя зарплата за три года будет умножена на отношение средней зарплаты по стране к средней зарплате будущего пенсионера (месяц на месяц). Вышедшая сумма будет умножена на количество отработанных лет и на 1%.

Уплачивающие в ПФУ взносы со средней зарплаты после выхода на пенсию будут получать выплату в размере около 29% от привычного дохода. В настоящее время эта сумма составляет 4,5 тыс. грн.

Те, кто получает сейчас минимальную зарплату, будет получать пенсию в размере 2093 грн.

Чтобы получать пенсию в 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составить 33,3 тыс. грн. Заметим, что это должен быть официальный доход, из которого платят взносы.

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К слову, с 1 января в Украине также повысят минимальную зарплату – с 6700 до 7100 грн.

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