В Україні підвищать пенсії вже у січні: кому і наскільки

В Україні від 1 січня зростуть максимальний і мінімальний розмір пенсії. Зростуть пенсії і в тих, хто має необхідну кількість стажу та досяг 65-річного віку.

Про це пише OBOZ.UA.

Підвищення пенсій у 2024 році

Від січня розмір максимальної пенсії в Україні зросте на 2,6 тис. грн – від 20 930 до 23 610 грн. Це підвищення стосуватиметься тих пенсіонерів, яким виплати нині обмежені 10 прожитковими мінімумами.

Прожитковий мінімум в Україні зросте у січні від 2093 до 2361 грн – таким буде й мінімальний розмір пенсії.

Очікуються й інші пенсійні підвищення.

Читайте провідні новини дня:

Перерахунок пенсій за бальною системою

Пенсії українцям будуть перераховані за новою бальною системою. Так, під час розрахунку пенсії середню зарплату за три роки буде помножено на відношення середньої зарплати по країні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера (місяць на місяць). Суму, що вийшла, буде помножено на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Ті, хто сплачує до ПФУ внески із середньої зарплати, після виходу на пенсію отримуватимуть виплату в розмірі близько 29% від звичного доходу. Зараз ця сума становить 4,5 тис. грн.

Ті, хто отримує зараз мінімальну зарплату, отримуватиме пенсію у розмірі 2093 грн.

Щоб отримувати пенсію у 10 тис. грн, офіційна зарплата має становити 33,3 тис. грн. Зауважимо, що це має бути офіційний дохід, з якого сплачують внески.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пенсії у 2024 році мають змінитись! Кому на що розраховувати?

До слова, від 1 січня в Україні також підвищать мінімальну зарплату – від 6700 до 7100 грн.

Читайте також: