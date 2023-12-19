У США назвали пріоритет для захисту України взимку

Пріоритетом Сполучених Штатів Америки в Україні є захист енергетичної інфраструктури взимку. Крім того, Вашингтон прагне допомогти в максимізації експорту через порти та кордони.

Про це заявила в соцмережі Х пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Захист енергетичної інфраструктури України взимку та максимізація експорту через порти та кордони є пріоритетами США", - наголосила дипломатка.

Брінк зазначила, що в понеділок відбулася продуктивна дискусія з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном, віце-прем'єром з відновлення — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом.

Зокрема, йшлося про те, як допомогти Україні захиститися від атак Росії та прискорити відновлення її економіки.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, чи можливі в Україні блекаути у разі сильних морозів. З його слів, блекаути можливі лише внаслідок стихійного лиха.

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