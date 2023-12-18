В Міненерго зробили заяву про графіки відключення світла

В Україні розроблені графіки відключень світла для кожної області. Втім, наразі їх не застосовують. Згенерованої електроенергії поки достатньо для покриття потреб споживачів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

"Міністерство енергетики наголошує, що графіки відключень електроенергії не застосовуються у жодній з областей. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що дефіциту електроенергії не зафіксовано. Втім, зауважують, важливо зменшувати навантаження на енергосистему у пікові години споживання: зранку у робочі дні від 9:00 до 11:00, у вечірній час - від 17:00 до 19:00.

У Міненергетики закликають українців заощаджувати електроенергію. Зокрема, не використовувати енергоємні прилади в пікові години.

"Так ви допоможете тим, хто потребує світла найбільше: лікарям, комунальникам, військовим", - наголосили в прес-службі.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, чи можливі в Україні блекаути у разі сильних морозів. З його слів, блекаути можливі лише внаслідок стихійного лиха.

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