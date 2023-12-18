У ЗСУ назвали кількість росіян у районі Бахмута

Українські військові на Бахмутському напрямку перебувають в активній обороні.

Станом на 18 грудня на Бахмутському напрямку перебуває 62 тисячі російських військовослужбовців. Кількість окупантів на цій ділянці фронту не зменшується.

Про це заявив начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку перебуває 62 тисячі російських окупантів. Їхня кількість майже не змінюється. Але вони підтягують резерви для поповнення втрат, а втрати у ворога серйозні", - наголошує Фітьо.

За його словами, ЗСУ на Бахмутському напрямку перебувають в активній обороні і відбивають штурми ворога. За минулу добу було відбито шість ворожих атак, знищено 135 окупантів.

"На Бахмутському напрямку ворог намагається тиснути. Бачимо присутність підрозділів російських десантників, підрозділи морської піхоти, штурмові підрозділи Z і V, сформовані з колишніх ув’язнених", - розповів Фітьо.

Росіяни намагаються просуватися в бік Часового Яру. Також на Донеччині армія РФ намагається наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

Нагадаємо, Володимир Фітьо також повідомляв, що росіяни зазнають "велетенських" втрат, але кидають у бої новобранців. Окупанти мають великі резерви, аби надалі вести інтенсивні наступальні дії на фронті.

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