17-річна донька Ольги Фреймут приїхала до України з Америки

Злата тривалий час перебувала на навчанні в США.

Старша донька відомої української ведучої Ольги Фреймут 17-річна Злата Мітчелл, яка тривалий час перебувала в Америці, приїхала до України.

У своєму фотоблогу Злата Мітчелл поділилася світлиною, яку зробила перебуваючи в автобусі. Ймовірно, вона зазнімкувала момент після того, як вночі перетнула польсько-український кордон. Оскільки незадовго до світлини з України, старша донька Фреймут показалася у Варшаві. Також дівчина відповіла, що дуже виснажена після тривалого шляху додому. І зазначила, що неймовірно щаслива бути на рідній землі.

"Дім. Виснажена, але дуже вдячна", - написала на кадрах донька ведучої.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Втім, з якою метою вона приїхала до України розкривати не стала. Вочевидь, Злата планує провести свої різдвяні канікули на батьківщині.

Зазначимо, більша частина її родини наразі перебуває у Великобританії. Зокрема, її мама Ольга Фреймут з 7-річним братом Валерієм і 6-річною сестрою Євдокією. На днях українська ведуча поділилася, як проводить час зі своїми молодшими дітьми, яких не дуже часто можна побачити у її фотоблогу.

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