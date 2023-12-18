17-річна донька Ольги Фреймут приїхала до України з Америки

Злата тривалий час перебувала на навчанні в США.
Старша донька відомої української ведучої Ольги Фреймут 17-річна Злата Мітчелл, яка тривалий час перебувала в Америці, приїхала до України.
У своєму фотоблогу Злата Мітчелл поділилася світлиною, яку зробила перебуваючи в автобусі. Ймовірно, вона зазнімкувала момент після того, як вночі перетнула польсько-український кордон. Оскільки незадовго до світлини з України, старша донька Фреймут показалася у Варшаві. Також дівчина відповіла, що дуже виснажена після тривалого шляху додому. І зазначила, що неймовірно щаслива бути на рідній землі.
"Дім. Виснажена, але дуже вдячна", - написала на кадрах донька ведучої.
Втім, з якою метою вона приїхала до України розкривати не стала. Вочевидь, Злата планує провести свої різдвяні канікули на батьківщині.
Зазначимо, більша частина її родини наразі перебуває у Великобританії. Зокрема, її мама Ольга Фреймут з 7-річним братом Валерієм і 6-річною сестрою Євдокією. На днях українська ведуча поділилася, як проводить час зі своїми молодшими дітьми, яких не дуже часто можна побачити у її фотоблогу.
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