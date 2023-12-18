Президент Чехії припустив "значні зрушення" у війні РФ проти України 2024 року

Петр Павел зазначив, можна припустити, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України 2024 року відбудуться значні зрушення. Це пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки.

Про це Петр Павел сказав в інтерв'ю для Seznam Zpravy.

"Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, найімовірніше, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не у кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", - наголосив Павел.

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Президент Чехії нагадав, що 2024 року у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то у США результат не такий однозначний.

"І можна припустити, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може йтися доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах", - зазначив він.

На думку президента Чехії, зараз Путін сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа у виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

"Звісно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований", - зазначив Павел.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало статтю про те, що Конгрес США може не домовитися щодо кордону й допомоги Україні цього року. Цієї неділі сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор-демократ Кріс Мерфі провели перемовини за зачиненими дверима. Згодом вони заявили, шо досягають прогресу в цих питаннях.

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