Помер відомий 29-річний танцівник з кліпу Little Big

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо про смерть російського танцівника, який став відомим після участі у кліпі гурту "Little Big", Дмитра Красилова.

Тіло без ознак життя знайшли у власному помешканні зірки в Москві. Як повідомляє низка російських ЗМІ, напередодні дня смерті він скаржився на погане самопочуття. Втім, офіційно досі так і не відомо, що ж саме послугувало причиною смерті. Триває розслідування.

Дмитро Красилов. Фото: Instagram Дмитра Красилова

Деякі джерела вказують на те, що 29-річний артист внаслідок надмірної зайвої ваги міг страждати на захворювання серця.

За своє життя Дмитро Красилов неодноразово брав участь у різгноманітних кліпах та шоу. Його образ завжди запам’ятовувався глядачам завдяки своєму низькому зросту та зайвій вазі. Зокрема, його можна було побачити у кліпі Little Big "Uno". Харизматичний молодий артист постав у кадрі у блакитному велюровому комбінезоні, що підкреслив його форми.

Дмитро Красилов

Дмитро Красилов

Дмитро Красилов

Відомо, що Красилов не був одруженим і не мав дітей.

Нагадаємо, що нещодавно помер барабанщик культового гурту "AC/DC". На 77-му році життя не стало Коліна Берджесса.

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