В Кременчуці пролунав потужний вибух: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Ввечері, 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області прогримів потужний вибух. Повітряної тривоги в регіоні оголошено не було.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Звуки, які чули у Кременчуці - це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів", - повідомив голова ОВА.

За його словами, постраждалих внаслідок вибуху немає. Наразі на місці інциденту працюють усі відповідні служби. Фахівці з'ясовують обставини події.

Слід зауважити, що про потужні вибухи у Кременчуці близько 20:15 почали повідомляти місцеві медіа та Telegram-канали. Найгучніше було на Молодіжному. На момент вибуху в Полтавській області не оголошували повітряну тривогу. Втім, подекуди у місті увімкнулися сирени.

Мешканці міста у Мережі писали: вибух був такої сили, що у деяких мешканців відкрилися вікна, а в під'їздах деяких будинків повилітали шибки.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня під час повітряної тривоги у Кривому Розі було сталися вибухи. В регіоні сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

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