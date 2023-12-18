Земля провалюється: чи закриватимуть у Києві нові станції метро (відео)

У Києві біля метро “Деміївська” почав просідати асфальт. Аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та автівок. Людей це не зупиняє. У КМДА створили спеціальну комісію.

Величезні тріщини в асфальті, вирви у землі та деформовані будівлі! Таку жахливу картину можна побачити неподалік колишнього Деміївського ринку, просто над відрізком синьої гілки столичного метро, що закрили на ремонт. І це не наслідки обстрілу чи прильоту. Яка ще небезпека загрожує киянам та що говорять у КМДА – в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Земля йде з-під ніг

Аварійна ділянка розташовананад тунелем станції метро “Деміївська”. Це відрізок синьої гілки київської підземки, що закрили на ремонт через розгерметизацію тунелю. На пішохідній частині вулиці пошкодилося асфальтне покриття. Грунт просів під частиною Голосіївської площі в місці, де проходить перегін тунелю від станції метро "Либідська" до метро "Деміївська". Руйнування спричиняють деформацію будівель. Ба більше, під землю сповзають цілі торгові павільйони.

Нагадаємо, що станції метро, над якими знаходиться аварійна ділянка, будували ще за часів Януковича. Деміївську Голосіївську та Васильківську урочисто відкрили у грудні 2010 року тодішні очільник столиці Олександр Попов та прем'єр-міністр Микола Азаров.

Дорогу перекрили

Сьогодні ж, відрізок дороги, де спостерігають тріщини та зсуви, перекрили для пішоходів та частково обмежили рух автівок. Зокрема, на смузі з'їзду на проспект Лобановського. Зараз там можна рухатися автівкою тільки однією смугою. Також, на відео видно, що проблемна ділянка огороджена спеціальним парканом. Але це не зупиняє пішоходів. Деякі сміливці ідуть навпростець.

Що кажуть у КМДА?

У КМДА одразу спростували, що така ситуація виникла через аварійне закриття підземки. Мовляв, просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій “синьої” гілки.

"Просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" стабілізований і повністю контрольований", – кажкть у КМДА.

Зазначається, що профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилювальних конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається – йдеться у повідомленні.

Спеціальна комісія

Б’є на сполох і депутатка Київради Євгенія Кулеба. Вона припускає, що закриття метро через аварійність та щільна забудова цієї ділянки могли стати причинами такої загрозливої ситуації для киян.

Євгенія Кулеба говорить про те, що це питання має вирішуватися комплексно. Депутатка запевняє - проблема аварійної ділянки вже на контролі Київради.

Метро закрили

Нагадаємо, що 8 грудня колії станції метро "Деміївська" підтопило через розгерметизацію. Підземні води почали пробиватися до тунелей підземки та навіть на станції метрополітену. Наступного дня на ремонт було закрито відразу шість станцій метро синої гілки. Обмеження триватимуть протягом пів року. І це вже спричинило масу незручностей для киян.

А від 13 грудня між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював “човниковий” рух поїздів. На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтер валом 13 та 17 хвилин, в залежності від напрямку рух. За принципом фунікулеру або “човником”. Розклад руху поїздів ви можете бачити на екрані.

Також, з'явилася інформація, що у Києві можуть закрити ще одну ділянку метро. Виявляється, що ремонту потребує відрізок Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки. Саме там згодом можуть розпочатися ремонтні роботи. Про це розповів заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук. Він зазначив, що у зв'язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по першій головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені" - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У КИЄВІ НОВІ ПРОБЛЕМИ З МЕТРО! Закривають нові станції?! Земля провалюється!".

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