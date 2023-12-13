У Києві в метро запрацював "човниковий" рух: що це означає

Потяги на ділянці "Деміївська-Теремки" курсуватимуть кожною із двох колій з інтервалом 13 та 17 хвилин.

Між столичними станціями метро "Деміївська" та "Теремки" запрацював "човниковий" рух поїздів. Про це повідомили у КМДА і оприлюднили на своєму сайті відповідний розклад руху потягів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Київському метрополітені повідомили, що потяги на ділянці "Деміївська-Теремки" курсуватимуть кожною із двох колій з інтервалом 13 та 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

Також у метрополітені звертають увагу пасажирів, що між станціями метро "Либідська та Деміївська" потяги не ходитимуть у зв’язку із проведенням на цій ділянці тунелю ремонтних робіт.

Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах. Крім того на станціях пообіцяли розмістити навігаційні матеріали, в яких зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік "човникового" руху поїздів.

"Кілька днів поспіль люди добираються до роботи дублюючим наземним транспортом. На цей маршрут вивели близько сотні автобусів та тролейбусів. Рухаються вони доволі часто", - каже кореспондентка ТСН Карина Вакарєва.

Щоправда проблеми із пересуванням залишились - у години пік столиця стоїть у заторах.

"Через тріщини у тунелі на рейки, де курсують потяги, минулого тижня полилася вода. Інспекція прийняла рішення закрити вхід до шести станцій метро на синій гілці. Через відсутність комунікації - виникла плутанина. Мешканці міста дізнавались про зупинку метро біля зачинених вестибюлів", - зазначає кореспондентка ТСН.

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Нагадаємо, у Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". Причиною стало те, що в метрополітені розгерметизувався тунель, через що вода підтопила частину підземки столиці.

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