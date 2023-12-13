Мапа "Пунктів незламності" в “Дії” стала зручнішою: що змінилося

"Мапа незламності" тепер розміщена на головному екрані застосунку.

У випадку знеструмлень українці отримали можливість швидко знайти найближчі "Пункти незламності" в застосунку “Дія” та прокласти до них зручний маршрут.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

“Тепер не обовʼязково завантажувати мапу — щоб знайти найближчі Пункти незламності, заходьте в застосунок, переглядайте їх онлайн та прокладайте зручний маршрут”, - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, "Мапа незламності" тепер розміщена на головному екрані застосунку. У сервісі також додано нові функції — зокрема, можливість залишити відгук про роботу пунктів та рейтинг "Пунктів незламності". Існує також можливість обрати потрібний заклад, застосувавши відповідні фільтри: “Відчинено зараз”, “Доступно для людей з інвалідністю” та “Зручності”.

“Заходьте в застосунок та вибирайте Пункт незламності, який вам найбільше підходить, — з генераторами, аптечкою, теплом, інтернетом, зв’язком, зарядкою та водою”, - наголосили в Мінцифри.

Заради безпеки українців мапа "Пунктів незламності" наразі недоступна в прифронтових регіонах - Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, а також частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, російські війська 8 листопада атакували з безпілотників Новоберислав Херсонської області. Окупанти скинули вибухівку на "Пункт незламності".

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