У КМВА пояснили, де рятуватися під час ймовірних блекаутів у столиці

У столиці зараз функціонує близько 20 "Пунктів незламності", однак у разі блекауту їхню кількість можуть збільшити до 1000.

За прогнозами енергетиків, у разі ракетних атак ворога, Київ може залишатися без світла та тепла на 7 годин.

Чи готові знову розгорнути "Пункти незламності" у столиці та яка їх кількість розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, нині в Києві продовжують функціонувати близько 20 "Пунктів незламності", ще майже 500 перебувають в режимі готовності.

"В разі потреби ми можемо оперативно наростити їхню кількість до показників минулого сезону. Тоді, нагадаю, в столиці було відкрито понад 1000 "Пунктів незламності". На повну потужність вони запрацюють лише у разі блекауту. Нагадаю, що ці об’єкти мають забезпечувати мешканців теплом, водою, світлом, інтернетом, місцями для відпочинку", - сказав Попко.

Він наголосив, що слід розрізняти – "Пункти незламності" і місця обігріву. "Пункти незламності" розміщуються в будівлях комунальної, державної власності чи в мобільних пунктах ДСНС. Тоді як пункти обігріву можуть розміщуватися в інших громадських місцях – супермаркети, АЗС, ресторани тощо.

"Якщо виникнуть критичні ситуації із електропостачанням, то під час стабілізаційних відключень ми просимо не навантажувати "Пункти незламності" без крайньої потреби", - каже Попко.

Керівник КМВА закликав киян заздалегідь дізнатися розташування найближчого "Пункту незламності". Мапу можна подивитись на сайті nezlamnist.gov.ua.

Зазначимо, Київ переживає другу складну осінь в умовах війни. Рік тому (21 жовтня) Київську міську військову адміністрацію очолив Сергій Попко, саме у розпал масованих ракетних ударів ворога по Києву. Керівник КМВА розповів сайту ТСН.ua, про найскладніші моменти роботи в умовах війни, як місто готується до можливих ракетних ударів зараз, яка ситуація з укриттями та обороною міста у разі повторного наступу окупантів на Київ.

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