Ворожі судна також є у Середземному морі.

Станом на ранок суботи, 21 жовтня, російські війська тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі.

Про це повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ.

В акваторії Чорного моря є один носій крилатих ракет. Втім, він не оснащений "Калібрами".

Окрім того, в Середземному морі Росія тримає три кораблі, один з яких оснащений вісьмома ракетами "Калібр".

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 24 судна, з них чотири рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря рухалось шість суден, з них чотири продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Як повідомлялося, президент-диктатор РФ Володимир Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам. Так, літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал" дальністю понад одну тисячу кілометрів.

Читайте також: