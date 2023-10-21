Оккупанты держат в Черном море три корабля: есть ли носители "Калибров"

По состоянию на утро субботы, 21 октября, российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море три корабля.

Об этом сообщает командование Военно-морских сил ВСУ.

В акватории Черного моря есть один носитель крылатых ракет. Впрочем, он не оснащен "Калибрами".

Кроме того, в Средиземном море Россия держит три корабля, один из которых оснащен восемью ракетами "Калибр".

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря — 24 судна, из них четыре двигались из пролива Босфор. К Черному морю двигалось шесть судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Как сообщалось, президент-диктатор РФ Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям. Так, самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал" дальностью более тысячи километров.

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