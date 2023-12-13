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Повсюди тіла окупантів – моторошне відео з-під Авдіївки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1589
Час на прочитання
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Повсюди тіла окупантів – моторошне відео з-під Авдіївки

Бойові дії навколо Авдіївки / Фото: Олег Пальчик

Військові ЗСУ нищать загарбників на українській землі.

Українські військові показали моторошне відео з-під Авдіївки на Донеччині – тіла мертвих солдат окупаційної армії РФ, які йдуть на смерть за наказом диктатора Володимира Путіна.   

Відео опублікувала БУАР (батарея управління і артилерійської розвідки - ред.) 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Нагадаємо, в Росії в кювет злетіла вантажівка з пошкодженим літаком Су-34 (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1589
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