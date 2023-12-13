Повсюди тіла окупантів – моторошне відео з-під Авдіївки

Українські військові показали моторошне відео з-під Авдіївки на Донеччині – тіла мертвих солдат окупаційної армії РФ, які йдуть на смерть за наказом диктатора Володимира Путіна.

Відео опублікувала БУАР (батарея управління і артилерійської розвідки - ред.) 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Нагадаємо, в Росії в кювет злетіла вантажівка з пошкодженим літаком Су-34 (відео).

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