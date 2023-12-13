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Посадка усеяна телами оккупантов – жуткое видео из-под Авдеевки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1433
Время на прочтение
1 мин
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Посадка усеяна телами оккупантов – жуткое видео из-под Авдеевки

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

Военные ВСУ уничтожают захватчиков на украинской земле.

Украинские военные показали жуткое видео из-под Авдеевки Донецкой области – тела мертвых солдат оккупационной армии РФ, которые идут насмерть по приказу диктатора Владимира Путина.

Видео опубликовала БУАР (батарея управления и артиллерийской разведки – ред.) 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Напомним, в России в кювет взлетел грузовик с поврежденным самолетом Су-34 (видео).

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Посадка усеяна телами оккупантов – жуткое видео из-под Авдеевки

Посадка усеяна телами оккупантов – жуткое видео из-под Авдеевки

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Дата публикации
Просмотры
1433
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