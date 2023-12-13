Посадка усеяна телами оккупантов – жуткое видео из-под Авдеевки

Военные ВСУ уничтожают захватчиков на украинской земле.
Украинские военные показали жуткое видео из-под Авдеевки Донецкой области – тела мертвых солдат оккупационной армии РФ, которые идут насмерть по приказу диктатора Владимира Путина.
Видео опубликовала БУАР (батарея управления и артиллерийской разведки – ред.) 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Напомним, в России в кювет взлетел грузовик с поврежденным самолетом Су-34 (видео).
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