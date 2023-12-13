Курс валют на 14 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 14 декабря. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 4 копейки и составляет 37,02 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,02 (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,92 (- 1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,22 (+2 коп.)
Ранее экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара 2024 года в Украине. Прежде всего, это будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.
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