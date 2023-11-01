Украинцы значительно уменьшили денежные переводы из-за границы – данные НБУ

По данным НБУ, переводы украинцев продолжают сокращаться. Частные переводы в Украину за январь-август 2023 года упали на $700 млн или на 8%.

Так, за 8 месяцев 2023 года частные переводы в Украину составили $7,7 млрд. За соответствующий период в прошлом году они достигли $8,4 млрд.

В июльском Инфляционном отчете прогноз по переводам на 2023 год составил $12,2 млрд. В 2022 году украинцы из-за рубежа перевели $12,5 млрд, в то время как в 2021 году был установлен рекорд – $14 млрд.

Ранее ожидания НБУ относительно частных переводов в 2023 году были значительно больше. Показатель был на уровне $15,9 млрд, а в апрельском Инфляционном отчете он был снижен до $12,9 млрд. Впрочем, сама динамика падения переводов несколько сокращается.

Из-за военного положения и ограничения для мужчин на выезд за границу количество работников из Украины за рубежом уменьшилось. Часть из них вернулась в Украину, чтобы мобилизоваться. В свою очередь, женщины с детьми, выехавшие за границу с начала полномасштабной войны, в меньшей степени осуществляют переводы в Украину и в большей степени увеличили расходы за границей.

Напомним, НБУ установил курс валют на 1 ноября – сколько стоят доллар, евро и злотый.

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