Минимум за 15 месяцев: каким будет курс доллара и евро в первый день ноября

Курс гривны на межбанковском валютном рынке продолжил укрепляться по отношению к евро и доллару США.

Об этом сообщает НБУ.

На среду, 1 ноября, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,28 грн/$ по сравнению с 36,3659 грн/$ во вторник. Это самая низкая цена доллара за последние 15 месяцев. С июля 2022 года официальный фиксированный курс держался на уровне 36,57 грн/$, а в октябре 2023 года перешел на управляемый гибкий курс (тогда курс опускался до 36,32 гривен).

Также НБУ укрепил курс гривны к евро на 2 копейки – до 38,5451 грн за евро.

Основные курсы валют на 1 ноября 2023 г. от НБУ:

1 доллар – 36,2812 грн;

1 евро – 38,5451;

1 польский злотый – 8,6812;

1 фунт стерлингов – 44,1143;

1 шведская крона – 3,2597;

1 швейцарский франк – 40,0986.

Курс валют в банках Украины по состоянию на 31 октября

Курс доллара в банках:

ПриватБанк: 37,00/37,60

Ощадбанк: 37,40/38,00

Укргазбанк: 36,35/37,90

Универсал Банк: 37,00/38,00

Курс евро в банках

Приватбанк: 39,40/40,40

Ощадбанк: 39,85/40,80

Укргазбанк: 38,55/40,30

Универсал Банк: 38,65/40,15

Курс злотого в банках

Приватбанк 8,6/9,1500

Ощадбанк: 8,25/9,05

Укргазбанк: 8,00/9,00

На межбанковском рынке

На межбанковском валютном рынке курс доллара сегодня колебался в коридоре 36,33-36,35 грн/$ (покупка-продажа), однако за день снизился до 36,23-36,25 грн/$.

Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в ноябре.

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