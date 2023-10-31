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Минимум за 15 месяцев: каким будет курс доллара и евро в первый день ноября

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Минимум за 15 месяцев: каким будет курс доллара и евро в первый день ноября

НБУ установил официальный курс валют на 1 ноября / Фото: ТСН.ua

Официальный курс доллара снова снизился.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке продолжил укрепляться по отношению к евро и доллару США.

Об этом сообщает НБУ.

На среду, 1 ноября, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,28 грн/$ по сравнению с 36,3659 грн/$ во вторник. Это самая низкая цена доллара за последние 15 месяцев. С июля 2022 года официальный фиксированный курс держался на уровне 36,57 грн/$, а в октябре 2023 года перешел на управляемый гибкий курс (тогда курс опускался до 36,32 гривен).

Также НБУ укрепил курс гривны к евро на 2 копейки – до 38,5451 грн за евро.

Основные курсы валют на 1 ноября 2023 г. от НБУ:

  • 1 доллар – 36,2812 грн;
  • 1 евро – 38,5451;
  • 1 польский злотый – 8,6812;
  • 1 фунт стерлингов – 44,1143;
  • 1 шведская крона – 3,2597;
  • 1 швейцарский франк – 40,0986.

Курс валют в банках Украины по состоянию на 31 октября

Курс доллара в банках:

  • ПриватБанк: 37,00/37,60
  • Ощадбанк: 37,40/38,00
  • Укргазбанк: 36,35/37,90
  • Универсал Банк: 37,00/38,00

Курс евро в банках

  • Приватбанк: 39,40/40,40
  • Ощадбанк: 39,85/40,80
  • Укргазбанк: 38,55/40,30
  • Универсал Банк: 38,65/40,15

Курс злотого в банках

  • Приватбанк 8,6/9,1500
  • Ощадбанк: 8,25/9,05
  • Укргазбанк: 8,00/9,00

На межбанковском рынке

На межбанковском валютном рынке курс доллара сегодня колебался в коридоре 36,33-36,35 грн/$ (покупка-продажа), однако за день снизился до 36,23-36,25 грн/$.

Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в ноябре.

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Дата публикации
Просмотры
2393
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