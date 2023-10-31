Минимум за 15 месяцев: каким будет курс доллара и евро в первый день ноября

Официальный курс доллара снова снизился.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке продолжил укрепляться по отношению к евро и доллару США.
Об этом сообщает НБУ.
На среду, 1 ноября, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,28 грн/$ по сравнению с 36,3659 грн/$ во вторник. Это самая низкая цена доллара за последние 15 месяцев. С июля 2022 года официальный фиксированный курс держался на уровне 36,57 грн/$, а в октябре 2023 года перешел на управляемый гибкий курс (тогда курс опускался до 36,32 гривен).
Также НБУ укрепил курс гривны к евро на 2 копейки – до 38,5451 грн за евро.
Основные курсы валют на 1 ноября 2023 г. от НБУ:
- 1 доллар – 36,2812 грн;
- 1 евро – 38,5451;
- 1 польский злотый – 8,6812;
- 1 фунт стерлингов – 44,1143;
- 1 шведская крона – 3,2597;
- 1 швейцарский франк – 40,0986.
Курс валют в банках Украины по состоянию на 31 октября
Курс доллара в банках:
- ПриватБанк: 37,00/37,60
- Ощадбанк: 37,40/38,00
- Укргазбанк: 36,35/37,90
- Универсал Банк: 37,00/38,00
Курс евро в банках
- Приватбанк: 39,40/40,40
- Ощадбанк: 39,85/40,80
- Укргазбанк: 38,55/40,30
- Универсал Банк: 38,65/40,15
Курс злотого в банках
- Приватбанк 8,6/9,1500
- Ощадбанк: 8,25/9,05
- Укргазбанк: 8,00/9,00
На межбанковском рынке
На межбанковском валютном рынке курс доллара сегодня колебался в коридоре 36,33-36,35 грн/$ (покупка-продажа), однако за день снизился до 36,23-36,25 грн/$.
Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в ноябре.
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