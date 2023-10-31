Что будет с курсом доллара в ноябре: прогноз эксперта

Курс доллара в конце октября вряд ли будет расти, но уже в ноябре ситуация может измениться.

Соответствующий прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, передаёт Телеграф.

По его словам, на это могут повлиять несколько факторов.

"Главный фактор — это тактика НБУ по реализации режима "управляемой гибкости". Мелкие курсовые изменения на межбанке являются результатом мощных валютных интервенций, а значит, удержание баланса между спросом и предложением. Мы предполагаем, что в ноябре на рынке вполне возможны более заметные курсовые колебания, он может подниматься и падать, но не существенно и не стремительно", — прогнозирует эксперт.

На безналичном рынке курсовые изменения будут происходить в пределах 37 грн/долл. и 38,5-38,8 грн/евро, а вот наличный рынок отреагирует на такие изменения соответствующими "наценками".

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"В результате курс наличного доллара в обменниках может достичь 38–39 грн, хотя это только возможный вариант, который будет зависеть от деятельности НБУ и того, какой объем "свободы" будет на валютном рынке", — говорится в сообщении.

На развитие экономики будут влиять рост экспортного потенциала и не только зерна, но и других товаров, объемы и системность макрофинансовой помощи, события на фронте, психологическая устойчивость общества.

Напомним, курс валют в Украине остается относительно стабильным. Главной новостью на прошлой неделе стало очередное уменьшение Нацбанком учетной ставки, то есть процента, под который НБУ занимает деньги коммерческим банкам.

Национальный банк Украины на 31 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,36 грн. Он подешевел на 6 копеек.

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