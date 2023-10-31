Що буде з курсом долара у листопаді: прогноз експерта

Курс долара наприкінці жовтня навряд чи зростатиме, утім, вже у листопаді ситуація може змінитися.

Відповідний прогноз зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, передає "Телеграф".

За його словами, на це може вплинути кілька факторів.

"Головний фактор — це тактика НБУ щодо реалізації режиму "керованої гнучкості". Дрібні курсові зміни на міжбанку є результатом потужних валютних інтервенцій, а значить, утримання балансу між попитом і пропозицією. Ми припускаємо, що в листопаді на ринку цілком можливі помітніші курсові коливання, він може підніматися та падати, але не суттєво і не стрімко", — прогнозує експерт.

На безготівковому ринку курсові зміни відбуватимуться в межах 37 грн/дол. та 38,5-38,8 грн/євро, а от готівковий ринок відреагує на такі зміни відповідними "націнками".

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"В результаті курс готівкового долара в обмінниках може досягти 38–39 грн, хоча це й лише можливий варіант, який залежатиме від діяльності НБУ та того, який обсяг "свободи" буде на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

На розвиток економіки впливатимуть також зростання експортного потенціалу і не лише зерна, а й інших товарів, обсяги та системність макрофінансової допомоги, події на фронті, психологічна стійкість суспільства.

Нагадаємо, курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Головною новиною минулого тижня стало чергове зменшення Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка під який НБУ позичає гроші комерційним банкам.

Додамо, Національний банк України на 31 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,36 грн. Він здешевшав на 6 копійок.

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