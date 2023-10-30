Курс валют в Украине: доллар подешевел и "уснул" — чего ожидать, как он "проснется"

Курс валют в Украине остается относительно стабильным. Главной новостью на прошлой неделе стало очередное уменьшение Нацбанком учетной ставки, то есть процента под который НБУ занимает деньги коммерческим банкам. Ставка была снижена с 20% сразу на 4%, до 16% годовых. Напомним: 15 сентября Нацбанк снизил учетную ставку с 22% до 20%. Согласно экономической теории такой шаг регулятора должен был ослабить гривну к доллару и евро, однако этого пока не произошло.

В чем причина, какая сейчас ситуация на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе (30 октября – 5 ноября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" средний курс продажи доллара постепенно снижался и к концу недели установился на уровне 38,05 грн/доллар (-10 коп.). В покупке осталось 37,50 грн/доллар, как неделю назад. Очевидно, что спред, то есть разница между курсами купли и продажи, уменьшился на 10 коп., это указывало на преимущество предложения наличной валюты спросу на нее. Мониторинг ТСН.ua банков и обменных пунктов Киева показал: валюты достаточно, а людей, желающих ее приобрести или сдать, мало.

Курс продажи наличного евро колебался вверх-вниз: за вторник-среду вырос с 40,60 до 40,70 грн/евро, а к воскресенью, 29 октября, снизился до 40,50 (-10 коп. за неделю). Курс покупки за неделю плавно снизился с 40 до 39,88 грн/евро (-12 коп.). Наличный евро подешевел за неделю в продаже на 15 коп. от 40,75 до 40,60 грн/евро. Соотношение между евро и долларом не изменилось – 1,05 доллара за евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи колебался в пределах 37,90-38,00 грн/доллар. Курс покупки был более динамичным: то рос до 37,80, то падал до 37,50 грн/доллар. На воскресенье, 29 октября, меняли давали за 1 доллар 37,57 грн.

Нацбанк на понедельник, 30 октября, установил официальный курс 36,42 грн/доллар (-12 коп. в неделю), курс евро на 30 октября составил 38,38 грн/евро (-32 коп. в неделю).

Как объяснил Олег Пендзин, колебаний курса не было потому, что Нацбанк снизил лишь учетную ставку, ведь не изменил другие условия монетарной политики, как это бывает обычно. А именно: остались стабильными проценты по депозитным сертификатам Нацбанка и привлечению межбанковского кредитования. То есть снижение учетной ставки никак не повлияло на ситуацию на рынке.

"Это было скорее политическое решение", – резюмировал эксперт.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Александр Охрименко говорит, что столь существенное изменение учетной ставки все же повлияет на курс доллара в сторону его роста.

"Экономическая теория объясняет: если учетная ставка снижается, то активируется деятельность бизнеса, растет спрос на валюту, что, соответственно, вызывает девальвацию гривны, – анализирует Александр Охрименко. – Однако это не произойдет мгновенно. Поэтому в ближайшую неделю ситуация на наличном рынке не изменится: курс останется стабильным с небольшим трендом на понижение в продаже, ведь валюты у продавцов достаточно, а спрос на нее незначителен ”.

А вот Андрей Шевчишин ожидает 1-3 ноября роста спроса на валюту на безналичном рынке, что может вызвать повышение курса продажи наличного доллара.

"Причина повышения в том, что по итогам деятельности в октябре бизнес может покупать валюту за заработанные средства, это приведет к росту спроса на нее, – пояснил Андрей Шевчишин. – Соответственно, валютные спекулянты попытаются расшатать курс, чтобы заработать на его повышении. Нацбанк, вероятнее всего, не позволит этого сделать, продав дополнительное количество валюты на межбанковском рынке, как это уже было, но возможно небольшое кратковременное повышение среднего курса на наличном рынке в пределах 25 коп., то есть до 28,30 грн/доллар. не стоит".

Олег Пендзин наоборот считает: переходная неделя с октября по ноябрь будет похожа на предыдущую – на валютном рынке останется стабильность.

Продавать или покупать валюту

Эксперты не советуют сейчас продавать валюту без крайней необходимости. А вот насчет ее покупки мнения разные.

Олег Пендзин предлагает продолжать зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах, потому что, по его оценке, курс гривны не будет значительно снижаться в ближайшие три месяца.

"Пока банки не снизили проценты по депозитам, ссылаясь на снижение Нацбанком учетной ставки, это выгоднее, чем покупать сейчас наличные в долларах или евро", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин считает более выгодными инвестиции в валюту, но с определенными оговорками.

"В условиях стабильности сложно дать универсальный совет, потому что планы и возможности у каждого разные, – анализирует Андрей Шевчишин. – Ждать быстрых заработков на колебаниях курса пока не стоит, это очевидно. Поэтому в приоритете "игра в длинную", то есть возможность обеспечить сбережения от возможного обесценивания через год и больше".

Александр Охрименко поддерживает мнение обоих предыдущих экспертов, а для имеющих значительные суммы в гривнах предлагает также купить в уполномоченных банках облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфина, номинированные в валюте.

"В ближайшее время проценты по ним снизятся. Приобрести можно даже одну облигацию. Доходность у них выше, чем по валютным депозитам, доход не облагается налогом, а налоги – это минус 18% дохода. Эти ОВГЗ можно продать досрочно с сохранением процентов, в отличие от досрочного закрытие счета. Сдерживать может только цена – 1000 долларов или евро за штуку", – разъяснил Александр Охрименко.

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