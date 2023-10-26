НБУ снизил учетную ставку: на что это повлияет

Национальный банк снизил учетную ставку с 20% до 16%, но оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками.

Национальный банк Украины (НБУ) решил снизить учетную ставку с 20% до 16%. Изменения вступят в силу с 27 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В то же время регулятор не изменяет процентные ставки по своим операциям с банками.

"Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 года установить учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. Таким образом НБУ модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы", — говорится в сообщении.

Ставки по операциям с банками остаются по-прежнему:

по трехмесячным депозитным сертификатам ставка будет соответствовать "учетной ставке + 4 процентных пункта" (20%)

по кредитам рефинансирования – "учетной ставке + 6 процентных пункта" (22%)

Также регулятор улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2023 году – с 2,9% до 4,9%.

В следующем году, как считают в НБУ, ВВП вырастет на 3,6%, хотя риски безопасности сохранятся. Экономический рост будет происходить благодаря дальнейшему развитию альтернативных путей поставок и сохранению мягкой фискальной политики.

К тому же, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год. Так, согласно прогнозу уровень снизится с 10,6% до 5,8%. Причина: воздействие высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

В 2024 году показатели инфляции будут оставаться на однознаковом уровне, хотя уровень вырастет до 9,8%.

Напомним, 2 июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку до 25% после трех месяцев ее фиксации на уровне 10%. Это решение было ответом регулятора на ускорение инфляции почти до 17% и тенденцию на переток гривневых активов в валюту.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

В декабре 2021 года Национальный банк Украины уже повышал учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Увеличиваться учетная ставка начала с 5 марта 2021 года, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых.

Учетная ставка – это ориентир стоимости денег в экономике. Чем выше учетная ставка, тем дороже стоит валюта и наоборот. В случае, когда важно обуздать инфляцию, как сейчас, учетную ставку повышают. Когда учетная ставка увеличивается, возрастают ставки и по депозитам и кредитам. Соответственно, становится выгоднее экономить в гривне. Это снижает давление на цены.

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