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Обострение возле Авдеевки: в ВСУ сообщили о больших потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Обострение возле Авдеевки: в ВСУ сообщили о больших потерях РФ

Потери россиян возле Авдеевки / Фото: Associated Press

Оккупанты начали активное наступление 10 октября.

С начала наступления на Авдеевку Донецкой области потери армии РФ превысили 5 тысяч военных убитыми и ранеными. Уничтожены около 400 единиц российской бронетехники.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, с 10 октября, с начала активных наступательных действий захватчиков вблизи Авдеевки, на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне потеряли около 5 тысяч личного состава убитыми и ранеными, а также до 400 единиц бронетехники.

Вблизи Авдеевки россияне по-прежнему бросают в наступление по большей части пехоту. Впрочем, в последнее время фиксируются и механизированные колонны. Кроме того, РФ перебрасывает свои подразделения на другие направления.

Александр Штупун отмечает, что РФ не оставляет попыток взять Авдеевку в окружение, активно применяя там авиацию. С юга Авдеевки российские войска пытались бросить вперед механизированные колонны, но понесли ощутимые потери.

Напомним, американские аналитики также назвали потери россиян под Авдеевкой. Отмечается, что только с 10 по 20 октября захватчики потеряли от 109 до 200 единиц техники. Большинство российских потерь составляют прежде всего боевые бронированные машины.

Также в ВСУ сообщают, что в Авдеевке оккупанты перегруппировываются из-за значительных потерь. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток взять Авдеевку в окружение. Туда бросают все больше бронетехники с юга от города.

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Дата публикации
Просмотры
8761
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