Блицкриг оккупантов не удался: эксперт рассказал о провале РФ возле Авдеевки

У российских оккупантов есть задача окружить Авдеевку Донецкой области. Впрочем, вероятно, прежде всего речь идет о политических, а не военных целях. Поскольку блицкриг захватчиков не удался, они перешли к "мясным штурмам".

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

Российская армия уже более двух недель атакует город, чтобы окружить его. Впрочем, оккупанты не имеют успеха. Они понесут потери, но вместе с тем — в район поступают новые подкрепления, заметил эксперт.

"Оккупантам поставлена задача окружить Авдеевку. Блицкриг у них не удался. Теперь ситуация перешла в стадию мясорубки". Около двух бригад, по моим подсчетам, а может, уже больше, русские войска положили на укреплениях к северу и югу от Авдеевки, особенно к северу. И еще три бригады опрокидывают", — подчеркнул Попович.

Он не исключает, что дальше ситуация на этом участке фронта будет обостряться — даже несмотря на то, что по сообщениям украинского военного командования, "штурмы россиян уменьшились".

"Но я думаю, что это временно. Поскольку подразделения ВС РФ опрокидываются, ситуация там дальше будет, очевидно, обостряться", – считает эксперт. Что больше – он предположил, что битвы за Авдеевку могут продолжаться всю зиму, поскольку российские оккупанты будут пытаться установить контроль над всей Донецкой областью.

По словам Поповича, приказ оцепить город исходит либо от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а, возможно, и от самого кремлевского диктатора Владимира Путина.

"С учетом их напора, с учетом их желания эту задачу выполнить, очевидно, это политическая ценность, то есть военного смысла по соотношению количества потерь и поставленной задачи в этом окружении все меньше", — подчеркнул Денис Попович.

Напомним, в ВСУ сообщают, что в Авдеевке оккупанты перегруппировываются из-за значительных потерь. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Туда бросают все больше бронетехники с юга от города.

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