Обыски у и.о. мэра Чернигова: в ГБР объяснили причины

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако заявил, что с утра 26 октября у него дома проводят обыски. В Государственном бюро расследований сообщили, что следственные действия санкционированы судом. Речь идет о поездке чиновника за границу.

Детали рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире единого телемарафона 26 октября.

"Проверяется законность пребывания его за границей. Командировка, по данным ДБР, была оформлена 7 мая этого года в Германию. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства, каким образом и.о. городского головы мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. Есть информация о том, что каникулы его длились ориентировочно с 7 по 21 мая", – сказала она в эфире национального телемарафона.



Представительница ДБР добавила, что обыски проводятся на основании определения суда от 6 октября, то есть эти следственные действия не взаимосвязаны с некоторыми постами в соцсетях.

Сапьян отметила, что обыски проводятся в доме Ломако и в помещении городского совета Чернигова.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако связал обыски у себя дома со своими публикациями в соцсетях.

Александр Ломако на рабочем месте / Фото: из соцсетей

"Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главе Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре. Демократия? Нет, не слышали", – написал он в Telegram.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " В и.о. мэра Чернигова проводят обыски. ДБР объяснили причины ".

Напомним, обыски у и.о. мэра Чернигова правоохранители проводят не в первый раз. СБУ в сентябре провела более 20 обысков в разных областях Украины по делу о злоупотреблении восстановлением энергетической инфраструктуры. Среди них проводились обыски и у Александра Ломако.

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