Обшуки у в.о. мера Чернігова: у ДБР пояснили причини

Обшуки проводяться у помешканні Олександра Ломако та у приміщенні міської ради Чернігова.
Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако заявив, що від ранку 26 жовтня у нього вдома проводять обшуки. У Державному бюро розслідувань повідомили, що слідчі дії санкціоновані судом. Йдеться про поїздку чиновника за кордон.
Деталі розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі єдиного телемарафону 26 жовтня.
"Перевіряється законність перебування його за кордоном. Відрядження, за даними ДБР, було оформлено 7 травня цього року до Німеччини. Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини, яким чином в.о. міського голови міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. Є інформація про те, що канікули його тривали орієнтовно з 7 по 21 травня", – сказала вона в ефірі національного телемарафону.
Представниця ДБР додала, що обшуки проводяться на підставі ухвали суду від 6 жовтня, тобто ці слідчі дії не є взаємопов’язаними з деякими постами в соцмережах.
Сап’ян зазначила, що обшуки проводяться в помешканні Ломако та у приміщенні міської ради Чернігова.
Виконувач обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако пов’язав обшуки у себе вдома з своїми публікаціями в соцмережах.
"Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули", – написав він у Telegram.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У в.о. мера Чернігова проводять обшуки. ДБР пояснили причини".
Нагадаємо, обшуки у в.о. мера Чернігова правоохоронці проводять не вперше. СБУ у вересні провела понад 20 обшуків у різних областях України у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури. У тому числі проводились обшуки і в Олександра Ломако.
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