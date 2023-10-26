Обшуки у в.о. мера Чернігова: у ДБР пояснили причини

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако заявив, що від ранку 26 жовтня у нього вдома проводять обшуки. У Державному бюро розслідувань повідомили, що слідчі дії санкціоновані судом. Йдеться про поїздку чиновника за кордон.

Деталі розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі єдиного телемарафону 26 жовтня.

"Перевіряється законність перебування його за кордоном. Відрядження, за даними ДБР, було оформлено 7 травня цього року до Німеччини. Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини, яким чином в.о. міського голови міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. Є інформація про те, що канікули його тривали орієнтовно з 7 по 21 травня", – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Представниця ДБР додала, що обшуки проводяться на підставі ухвали суду від 6 жовтня, тобто ці слідчі дії не є взаємопов’язаними з деякими постами в соцмережах.

Сап’ян зазначила, що обшуки проводяться в помешканні Ломако та у приміщенні міської ради Чернігова.

Виконувач обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако пов’язав обшуки у себе вдома з своїми публікаціями в соцмережах.

Олександр Ломако на робочому місці / Фото: із соцмереж

"Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули", – написав він у Telegram.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У в.о. мера Чернігова проводять обшуки. ДБР пояснили причини".

Нагадаємо, обшуки у в.о. мера Чернігова правоохоронці проводять не вперше. СБУ у вересні провела понад 20 обшуків у різних областях України у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури. У тому числі проводились обшуки і в Олександра Ломако.

Читайте також: