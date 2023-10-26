Дощі триватимуть: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

У п'ятницю очікуються дощі та вітер.

У п'ятницю, 27 жовтня, по всій території України прогнозуються дощі та штормові пориви вітру. Температура повітря триматиметься у межах +13...+22 °C

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі дощова погода накриє північні, центральні, південні регіони України, крім Одещини, та Карпати. Вранці очікуються у східних та в більшості західних областей. Натомість вдень у п'ятницю дощовий фронт накриє переважно лише в західній частині, а ввечері - захід та північ України.

"Вітер передбачається з південного заходу, 5-12 метрів за секунду, місцями на заході та півдні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", - зазначила вона.

Температура повітря у п'ятницю коливатиметься у межах +13...+18 °C, а в південній частині +18...+22 °C.

У Києві 27 жовтня найближчої ночі пройде дощ, вранці та вдень - без істотних опадів, проте завтра ввечері - знову дощ. У столиці буде тепло, впродовж дня близько +15 °C.

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