Дожди продлятся: прогноз погоды в Украине на 27 октября

В пятницу, 27 октября, на всей территории Украины прогнозируются дожди и штормовые порывы ветра. Температура воздуха будет держаться в пределах +13...+22 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью дождливая погода накроет северные, центральные, южные регионы Украины, кроме Одесской области и Карпат. Утром ожидаются в восточных и большинстве западных областей. Днем в пятницу дождливый фронт накроет преимущественно только западную часть, а вечером — запад и север Украины.

"Ветер предполагается с юго-запада, 5-12 метров в секунду, местами на западе и юге штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — отметила она.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах +13...+18°C, а в южной части +18...+22°C.

В Киеве 27 октября в ближайшую ночь пройдет дождь, утром и днем — без существенных осадков, однако завтра вечером — снова дождь. В столице будет тепло в течение дня, около +15 °C.

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