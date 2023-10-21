Погода на Новый год в Украине: синоптик удивила прогнозом

Скорее всего, погода на Новый год в Украине снова будет аномально теплой, без снега и мороза.

Погода на Новый год в Украине, скорее всего, будет аномально теплой, без снега и мороза. Осадки возможны только в виде небольшого мокрого снега.

Такой прогноз для OBOZ.UA озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

По ее словам, зимы стали "неустойчивыми по температурному режиму". Это означает, что, как и в прошлые годы, этой зимой снова ожидаются температурные "качели", хотя и не столь сильные, как, в частности, в теплое время года, когда температура воздуха менялась на 10 градусов в течение двух дней, говорит Вазира Мартазинова.

По прогнозу метеоролога, осадков зимой будет мало. Из-за большинства плюсовых температур ожидается преимущественно снег с дождем или мокрый снег.

Что касается погоды на Новый год-2024, то она, очевидно, снова будет без снега и мороза.

"Учитывая предыдущий год, идет такая же аналогия", — сказала она и добавила, что стоит ожидать небольшой "плюс" днем и 0 или небольшой "минус" в ночные часы.

Будут ли морозы и снег зимой – читайте в новости.