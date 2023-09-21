Какой будет зима 2024 в Украине: будут ли морозы и снег

Какая будет зима 2023-2024 в Украине – вопрос, который волнует всех жителей страны в преддверии начала отопительного сезона и на фоне возможного возобновления российских атак по энергосистеме государства. Будут ли морозы и снег зимой – читайте на ТСН.ua.

Какой будет зима 2024 года

Зима 2023-2024 в Украине не будет иметь особых отличий относительно температурных показателей по сравнению с этим же периодом прошлого отопительного сезона. Об этом говорится в прогнозе Wisemeteo. Дней с осадками в виде снега или дождя в течение зимы будет немного.

Средняя температура воздуха зимой составит около 0 градусов. Это не намного ниже, чем зимой 2022-2023. Настоящая зимняя погода прогнозируется около 2 декабря. В это время впервые за сезон температура воздуха упадет до -2 градусов.

Прогноз погоды на декабрь 2023

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Погода в декабре 2023 ожидается со средней дневной температурой воздуха около -1 градусов. А ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -8 градусов. Самая высокая температура воздуха, которую можно ожидать в декабре, может составить +7 градусов. Существенных снега или дождя не предполагается.

Прогноз погоды на январь 2024

Погода в январе 2024 будет немного теплее, чем в декабре – со средней температурой воздуха около 0 градусов. Однако в течение месяца температура будет колебаться от -5 до -8 градусов. Что касается осадков, то ожидается низкий уровень.

Прогноз погоды на февраль 2024

Погода в феврале 2024 года: средняя температура воздуха составит 0 градусов. Это на один градус выше, чем в прошлом году. Ночные температуры воздуха будут достигать в среднем -11 градусов. В феврале ожидается небольшое количество осадков.

Будут ли морозы зимой 2024 и снег

По информации Severe Weather, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. По предварительным прогнозам погоды на зиму 2023-2024, ожидается снег и низкая температура воздуха. Сообщается о повышенной вероятности холодной зимы в Европе, США и Канаде. Кроме того, в Европе и на востоке США ожидается снегопад выше среднего уровня.

В то же время, украинская синоптик Наталья Диденко в интервью для радио NV призвала не обращать внимание на "страшилки" о погоде в Украине зимой. Она также объяснила свое мнение.

"Нет таких профессионалов, которые бы сказали о далекой зиме. Есть какие-то разработки, ученые что-то изучают и занимаются этими прогнозами. Они (прогнозы – ред.) очень условны – осадков больше или меньше, температура воздуха будет выше нормы или ниже. Обычному человеку оно ни о чем не скажет – мы знаем, что все равно зимой будет холодно и иногда будет снег”, – рассказала Диденко.

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