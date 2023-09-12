Прогноз на зиму 2023-2024: синоптики предупреждают о полярном вихре

Полярный вихрь достигнет своей максимальной силы в ноябре и декабре.

По информации синоптиков, над Северным полюсом продолжается формирование полярного вихря, поэтому первые прогнозы погоды на зиму 2023-2024 соответствующие: нас ждут снег и низкая температура воздуха.

Об этом сообщает сервис severe-weather.

По словам метеорологов, сильный полярный вихрь предполагает сильную полярную циркуляцию, которая обычно содержит более прохладный воздух в полярных регионах, что приводит к более мягким условиям в США и Европе. И наоборот, слабый полярный вихрь означает, что более холодный арктический воздух не ограничен и может затекать в США и Европу, что приводит к более прохладным условиям.

На Северном полюсе уже начался процесс охлаждения, традиционно начинающийся в августе и усиливающийся осенью.

Ученые говорят, что в 2023-м есть вероятность коллапса полярного вихря. Это приведет к погодным воздействиям по всему Северному полушарию – возможен выброс более холодного арктического воздуха в Европу и США.

Как сообщается, этот потенциальный коллапс, часто наблюдаемый в декабре и январе, может привести к значительным изменениям погоды в январе 2024 года.

Какая будет погода в Украине осенью

Осень 2023-го должна поразить количество осадков.

Об этом рассказала климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

"В этом году на фоне характерных температурных тенденций ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно — в ноябре", — предупредила Бойченко.

По ее данным, в Украине существует тенденция повышения температуры воздуха в сентябре и ноябре. В то же время, в октябре изменений не предвидится.

Тем временем на Украину уже идут дожди и грозы. Осадки покроют страну атмосферным фронтом во второй половине недели, 14-17 сентября.

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