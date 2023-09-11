Погода в Украине: сколько еще продержится тепло

С 14 сентября похолодает.
В Украине продлится теплая погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
12 сентября температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20+26 градусов, в западных областях будет теплее всего, до +25+29 градусов, а немного свежее, хотя также комфортно, будет в восточной части, +20+24 градуса.
В Киеве 12 сентября ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +25+27 градусов. Ночью ожидается +11+14 градусов.
Ближе к середине недели – очень тепло, 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и станет холоднее.
Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.
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