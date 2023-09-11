Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Погода в Украине: сколько еще продержится тепло

Погода в Украине: сколько еще продержится тепло

Осенняя погода порадует украинцев / Фото: Associated Press

С 14 сентября похолодает.

В Украине продлится теплая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

12 сентября температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20+26 градусов, в западных областях будет теплее всего, до +25+29 градусов, а немного свежее, хотя также комфортно, будет в восточной части, +20+24 градуса.

В Киеве 12 сентября ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +25+27 градусов. Ночью ожидается +11+14 градусов.

Ближе к середине недели – очень тепло, 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и станет холоднее.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
603
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация