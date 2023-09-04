В Украину идет антициклон: как изменится погода

Завтра, 5 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура ночью будет 10-15°С, днем 21-26°С. В южных и юго-восточных областях ночью 14-19°С, днем 24-29°С.

В Киеве температура воздуха ночью будет 13-15°С, а днем 23-25°С.

"Дождей преимущественно не будет, чуть-чуть на востоке и в Приазовье пройдут. В дальнейшем в Украине — бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", — отметила Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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