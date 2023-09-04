В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана: что планируют обсудить

В Сочи началась встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом пишет российский BILD.

Как сообщается, перед началом закрытой встречи президентов они выступили перед журналистами и обнародовали перечень вопросов, которые планируется обсудить. В частности, будет идти о войне в Украине и возможностях возобновления зернового соглашения.

Кроме того, обсудить планируется и российский газовый хаб в Турции, создание которого должно завершиться в ближайшее время.

"Президент Турции Реджеп Эрдоган в свою очередь заявил, что за его переговорами с Путиным будет следить весь мир. По словам турецкого лидера, Россия и Турция развивают торговые отношения и приближаются к товарообороту в 100 млрд долларов. в год. Эрдоган также добавил, что попросит у РФ помощи в тушении лесных пожаров: он рассчитывает, что Россия сможет направить в Турцию свои самолеты-амфибии", — пишет пидание.

Напомним, что ООН предлагает выполнить некоторые требования России ради "зернового соглашения".

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