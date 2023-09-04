"Прояв накопиченого внутрішнього розколу": Резніков про майбутне Росії

На його думку, події в РФ з Пригожиним та "вагнерівцями" можуть мати продовження.

Останні події в Росії - прояв внутрішнього розколу. “Смута” в їхній історії.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” розповів ексміністр оборони Олексій Резніков.

“Подивіться, у них же почалися їхні внутрішні процеси, вся ця історія з “Вагнером”, з Пригожиним, - це все прояв накопиченого внутрішнього розколу. Оце російське слово “смута” - воно було в їх історії не один раз. Як там казав якийсь їхній класик? Ще зі школи памʼятаю: “Как ужасен русский бунт, бессмысленный и беспощадный”. Тому мій прогноз: ми з вами побачимо розкол Російської імперії на різні шматки за національною ознакою. Парад суверенітетів буде”, - наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що Олексій Резніков повідомив 4 вересня, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.

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