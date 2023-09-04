Резніков подав у відставку (фото)

Поки що чинний міністр запевнив, що готовий до звіту, та заявив про виконання своїх ключових завдань.

Олексій Резніков повідомив 4 вересня, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.

Про це чиновник написав у Мережі.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" – йдеться в повідомленні Резнікова.

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Він також опублікував фото своєї заяви про відставку на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, датовану 4 вересня.

У тексті заяви Резніков, зокрема, вказує, що виконав ключові завдання на посаді міністра оборони.

"В оборонному відомстві проведено реформи у сфері закупівель, взято на озброєння автоматизовані системи управління військами. Здійснюється комплекс заходів цифрової трансформації, забезпечено синергію між структурами, які працюють на перемогу. Таким чином, за 22 місяці виконано ключові завдання, які було визначено під час призначення мене на посаду", – йдеться в заяві міністра.

"У зв’язку з цим прошу Парламент прийняти мою відставку. (…) Принагідно інформую, що відповідне заяву подано Президенту України, Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України Зеленському В.О." – резюмується в тексті заяві Резнікова.

Заява про відставку Олексія Резнікова / Фото: Олексій Резніков / Facebook

Нагадаємо, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що цього тижня відбудеться заміна міністра оборони та голови Фонду Держмайна України.

За словами президента Володимира Зеленського, Резнікова на посаді міністра оборони може замінити Рустем Умєров, який поки що очолює Фонд держмайна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський звільняє Резнікова! Новим міністром оборони стане Рустем Умєров!

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