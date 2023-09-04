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Резников подал в отставку (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Резников подал в отставку (фото)

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку / Фото: Алексей Резников / Facebook

Пока что действующий министр заверил, что готов к отчету и заявил о выполнении своих ключевых задач.

Алексей Резников сообщил 4 сентября, что подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

Об этом чиновник написал в Сети.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" – говорится в сообщении Резникова.

Он также опубликовал фото своего заявления об отставке на имя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, датированное 4 сентября.

В тексте заявления Резников, в частности, указывает, что выполнил ключевые задачи в должности министра обороны.

"В оборонном ведомстве проведены реформы в сфере закупок, взяты на вооружение автоматизированные системы управления войсками. Осуществляется комплекс мер цифровой трансформации, обеспечена синергия между работающими на победу структурами. Таким образом, за 22 месяца выполнены ключевые задачи, которые были определены во время назначения меня на должность", – говорится в заявлении министра.

"В связи с этим прошу Парламент принять мою отставку. (…) Попутно информирую, что соответствующее заявление подано Президенту Украины, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Зеленскому В.А." – резюмируется в тексте заявления Резникова.

Заявление об отставке Алексея Резникова / © Алексей Резников / Facebook
Заявление об отставке Алексея Резникова / Фото: Алексей Резников / Facebook

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе состоится замена министра обороны и главы Фонда Госимущества Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, Резникова в должности министра обороны может заменить Рустэм Умеров, который пока возглавляет Фонд госимущества.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский увольняет Резникова! Новым министром обороны станет Рустэм Умеров!

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Дата публикации
Просмотры
1187
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