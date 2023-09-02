Кто может стать новым министром культуры: нардеп назвал имя

Министром культуры и информационной политики Украины может стать Юлия Федив. Голосование за ее кандидатуру может состояться в Верховной Раде на следующей неделе.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что на должность нового министра культуры и информационной политики рассматривают Юлию Федив — культурного и медиаменеджера, общественного деятеля. Ранее она возглавляла Украинский культурный фонд.

"Новым министерством культуры и информационной политики Украины будет — Юлия Федив (экс-глава УКФ) Голосование на следующей неделе. Если я не ошибаюсь, с ее назначением выйдет правительство с наибольшим количеством женщин в истории Украины. 28% или 6 из 21 членов КМУ", — написал Ярослав Железняк.

Напомним, 27 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Александра Ткаченко с должности главы Минкульта.

21 июля Ткаченко сам принес премьеру Украины Денису Шмыгалю заявление об отставке. Неделей ранее президент Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры.

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