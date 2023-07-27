Рада поддержала отставку Александра Ткаченко

Верховная рада поддержала отставку с должности Главы Минкульта Александра Ткаченко.

Об этом 27 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал отставку с должности Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", — написал он в своем телеграмме.

"За" проголосовал 321 народный депутат/Фото: Железный нардеп (Ярослав Железняк) в Telegram

"За" проголосовал 321 народный депутат, говорит Железняк. Александр Ткаченко лично пришел выступать в Раду.

Ткаченко лично пришел выступать в Раду/Фото: Железный нардеп (Ярослав Железняк) в Telegram

"Вопрос назначения нового Министра сегодня не стоит в повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе", — добавил нардеп.

Напомним, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил главе правительства Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Траченко.

Однако Ткаченко не стал ждать, пока его заменят, и сам подал в отставку. "Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", — написал он в социальных сетях.

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