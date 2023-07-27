Визит Шойгу в КНДР: что ему показывал Ким Чен Ын (фото)

Шойгу совершает первый визит российского министра обороны в Северную Корею со времен распада Советского Союза.

Министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Инна на оборонной выставке, где были представлены запрещенные баллистические ракеты, поскольку соседи пообещали усилить связи, сообщили 27 июля северокорейские государственные СМИ.

Об этом пишет Reuters.

Российский министр Сергей Шойгу и китайская делегация во главе с членом политбюро Коммунистической партии прибыли в Северную Корею на этой неделе на 70-ю годовщину окончания Корейской войны, которая отмечается в Северной Корее как День Победы.

Ракеты, способные нести ядерное оружие, были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми при поддержке России и Китая, но на этой неделе они стали ярким фоном для демонстрации солидарности трех стран, объединенных соперничеством с США и возрождением того, что некоторые аналитики считают их коалицией. времен холодной войны.

Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посещают выставку вооружений в Пхеньяне, 26 июля 2023 года/AP

Для Северной Кореи приезд российской и китайской делегаций знаменует собой первое крупное открытие мира со времен пандемии COVID-19.

Шойгу передал Киму письмо от президента России Владимира Путина, сообщают северокорейские СМИ.

Ким поблагодарил Путина за направление военной делегации во главе с Шойгу, заявив, что этот визит углубил "стратегические и традиционные" отношения между Северной Кореей и Россией.

"(Кем) высказал свои взгляды на вопросы, представляющие взаимный интерес в борьбе за защиту суверенитета, развития и интересов двух стран от наглых и произвольных действий империалистов и за реализацию международной справедливости и мира", — сообщают северокорейские СМИ.

"Он неоднократно выражал убеждение, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение могущественной страны", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын демонстрирует Сергею Шойгу запрещенные ракеты/AP

ЦТАК не упоминает о войне в Украине, но сообщается, что министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в ее "борьбе за справедливость" и защите своего суверенитета.

Ким повел Шойгу на выставку нового оружия и военной техники, сообщило ЦТАК.

Фотографии государственных СМИ показали Кима и его гостей на выставке некоторых северных баллистических ракет в многоосных транспортерных пусковых установках. На другом изображении было показано, что, по мнению аналитиков, похоже на новый беспилотник.

Один из аналитиков сказал, что визит Шойгу с инспекцией северокорейских ракет говорит о том, что Россия признает ядерную программу Северной Кореи.

"Мы прошли долгий путь с тех времен, когда Северная Корея избегала демонстрации своего ядерного потенциала, когда в городе находились высокопоставленные иностранные чиновники из России и Китая", — сказал в комментарии Reuters Анкит Панда из американского Фонда Карнеги за международный мир, назвав этот визит. прекрасным”.

Независимые журналисты не имели доступа к освещению события, не являющегося диковинкой для КНДР/AP

"Личный тур для Шойгу – и желание Шойгу сфотографироваться с Кимом во время этого тура – является свидетельством того, что Москва удовлетворена продолжающейся ядерной модернизацией Северной Кореи", – сказал он.

Ким также встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном для переговоров и получил письмо от президента Китая Си Цзиньпина, сообщают северокорейские СМИ.

Визит делегации Ли продемонстрировал готовность Си Цзиньпина "придавать большое значение дружбе между КНДР и Китаем", — цитирует Кима северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК, называя Север начальной частью ее официального названия — Корейская Народно-Демократическая Республика.

Фотографии государственных СМИ показали Кима в окружении Шойгу и Ли, на фоне лозунга, который использовала китайская армия во время Корейской войны, обещая "противостоять американским агрессорам".

"Никакого секрета"

Российский визит повышает вероятность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России со стороны Запада из-за ее вторжения в Украину, считают аналитики.

Артём Лукин, профессор Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сказал в комментарии Reuters, что одновременные визиты в Пхеньян высокопоставленных чиновников из Москвы и Пекина являются еще одним признаком возрождения российско-китайско-северокорейской коалиции, существовавшей в конце 1990-х сейчас, скорее всего, будет руководствоваться из Пекина, а не Москвы.

Появление Шойгу на военной выставке, где демонстрируются МБР, является "очень амбивалентным жестом", учитывая, что Россия формально остается сторонником резолюций СБ ООН, запрещающих ядерную и ракетную программы Северной Кореи, сказал он.

Экскурсия прошла "на ура", Шойгу поедет домой доволен/AP

"Это может означать, что нынешние геополитические обстоятельства начинают подрывать давний интерес России в сохранении глобального режима нераспространения", — добавил Лукин.

В прошлом году Северная Корея кодифицировала новый, расширенный ядерный закон, объявивший его статус ядерного государства "необратимым".

В этом месяце она пригрозила ядерным возмездием за демонстрацию силы Соединенными Штатами, заявив, что развертывание стратегических военных активов вблизи Корейского полуострова может соответствовать критериям применения ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Южной Кореи отметило, что официальной позицией России является противодействие ядерной программе Северной Кореи, и выразило надежду, что визит делегации Шойгу поможет Северной Корее вернуться к диалогу.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия делает предложения Северной Кореи в то время, когда Кремль пытается закупить оружие.

“Это не было тайной... Путин обращается в другие страны за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это включает, как мы знаем, определенную работу по КНДР”, — сказал он.

Северная Корея поддерживает Кремль в его войне с Украиной и снабжает оружие, в том числе пехотные ракеты и реактивные снаряды, в поддержку войны России, заявил Белый дом.

Северная Корея и Россия отрицают, что они совершали операции по продаже оружия.

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