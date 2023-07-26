Встреча "двух братьев" по диктаторству: Шойгу прилетел в Северную Корею

Этот визит станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, отметили в Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в диктаторскую страну Северной Корею (КНДР). Прибыл не один, а с военной делегацией.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания и Минобороны страны-террористки РФ.

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В оборонном ведомстве отметили, что Шойгу встретили в международном аэропорту "Сунан" (пригород Пхеньяна). Там состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам поздравил Шойгу.

Интересно, как видно из видео, оба министра были одеты в почти одинаковую военную форму и прицепили на себя много разных так называемых "наград".

"Этот визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", — говорится в сообщении.

Российская делегация во главе Шойгу примет участие в мероприятиях, "посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов" (речь идет о войне между Южной и Северной Кореей — ред.).

Напомним, ранее была информация, что Северная Корея может передать России снаряды. Скорее всего, этот вопрос будет обсуждаться в рамках встречи министров РФ и КНДР.