Северная Корея может передать России снаряды: каков уровень угрозы

Скорее всего, в рамках встречи будут обсуждаться вопросы списания старых артиллерийских снарядов. Этот визит в очередной раз подтверждает, что российским войскам критически не хватает боеприпасов.

Об этом в своем телеграмме написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Это не поможет

Россия на средства своих ресурсов уже не может решить эту проблему своевременно и в полном объеме, поэтому привлечение третьей стороны для нее является архиважной задачей. Северная Корея кажется вполне уместным кандидатом, ведь имеет достаточно широкую номенклатуру техники и боеприпасов, подходящих российской армии. Это обусловлено тем, что большинство этих экземпляров это советско-китайская техника и соответствующая унифицированная спецификация.

На вооружении КНДР стоит линейка танков Т-62 в местном варианте Чхонма-хо. Стволы 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 (модификация Согнун-915) под выстрелы 115-мм и 125-мм. Также в КНДР большая линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются россияне. Есть и 122-мм РСЗО – аналоги БМ-21 "Град", до 10 тысяч минометов калибров 120-мм, 82-мм и т.д. Можно заключить, что потенциал передачи соответствующих боеприпасов, в которых русские войска испытывают необходимость, находится.

Да, в КНДР достаточно большая номенклатура и запасы боеприпасов к танкам и артиллерии. Но проблематика их доставки состоит в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост "Дружба", то есть только одна логистическая артерия.

По словам Коваленко, в настоящее время КНДР переживает техногенный коллапс. Техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации и транспортная отрасль не сможет обеспечивать поток курсирующих 24/7 эшелонов из БК. Кроме того, у страны даже нет необходимого количества эшелонов.

Дело в том, что действующий дефицит снарядов в зоне боевых действий в Украине у оккупантов возникал не тогда, когда боеприпасы начали заканчиваться, а когда начал увеличиваться плечо подвоза БК. Это был первый фактор, сигнализирующий о нарастающей проблеме.

"Сейчас основной поток БК идет уже даже не из Центрального военного округа, а преимущественно из Восточного... Улан-Удэ, 6 тысяч километров до границы с Украиной, это вам не Уссурийск – 10 тысяч километров к границе Украины? Истощение составов и логистика вдвойне отрицательно сказываются", – отметил Коваленко.

Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь – более 10 тысяч километров в Украину. То есть проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат. Хотя, может быть, что само по себе общее количество БК станет решающим и превалирующим фактором? Специалист приводит исключительно ситуативный пример.

"Представим себе эшелон из 10 вагонов, хотя в последний раз в России из КНДР фиксировался эшелон в составе всего 3 вагонов. Но все же. Такой эшелон может перевезти в общей сложности 500 тонн БК чистого веса, не учитывая объем снарядов в ящиках. максимума.Возьмем для примера снаряд калибра 152 мм, весом 43-46 килограммов. Но, для простоты понимания и расчета, округлим до 50 килограммов. Один такой эшелон — это примерно 10 тысяч выстрелов. Сегодня Россия в сутки производит в среднем 15-20 тысяч выстрелов. То есть эшелон будут гнать более 10 тысяч километров, чтобы его потенциал выпотрошить за пол дня?", – утверждает Коваленко.

Холодный оптимизм, без эмоций, а основанный исключительно на сухом расчете, говорит о том, что российское командование находится в столь отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, чтобы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск.

Эти поставки, убежден обозреватель, критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не полностью и полностью, будут решать проблему России с растущим дефицитом боекомплекта. И важно то, какого качества будет этот БК, если он вообще не будет.

Напомним, Северная Корея объявила о поддержке Кремля после так называемого "путча Пригожина". Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Ир на встрече с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой "выразил твердую веру в то, что недавнее вооруженное восстание в России будет успешно подавлено в соответствии со стремлениями и воли русского народа" и пообещал, что эта страна, а в отношении ППК "Вагнер" и его главаря Евгения Пригожина.

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