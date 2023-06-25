Северная Корея объявила поддержку Кремлю после "путча Пригожина"

Замглавы МИД КНДР выразил российскому послу твердую веру, что вооруженное восстание в РФ будет полностью подавлено.

В воскресенье, 25 июня, Северная Корея объявила о своей поддержке любого решения российского руководства относительно недавнего "вооруженного восстания" наемников ЧВК "Вагнер", так называемого "путча Пригожина".

Об этомсообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Ир на встрече с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой "выразил твердую веру в то, что недавнее вооруженное восстание в России будет успешно подавлено в соответствии со стремлениями и волей российского народа" и пообещал, что эта страна, где господствует коммунистическая диктатура, поддержит любое решение российского руководства относительно ЧВК "Вагнер" и его главаря Евгения Пригожина.

Им Чон Ир также выразил уверенность, что российская армия и народ преодолеют "тяжелые испытания" и "героически" выйдут победителями в войне с Украиной.

Северная Корея укрепляет свои связи с Россией, несмотря на международное осуждение войны и на фоне обвинений в том, что Пхеньян снабжал Москву оружием. В частности, в Белом доме ранее заявляли, что Северная Корея поставила партию оружия именно российской частной военной компании "Вагнер".

Напомним, вечером 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным остановить движение его наемников на территории России.

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