Пригожин не выходит на связь — пресс-служба главаря "Вагнера"

Главарь группировки ППК "Вагнер" Евгений Пригожин не выходит на связь после неудачного военного бунта в России. По договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и фейковым президентом РБ Александром Лукашенко, Пригожин должен находиться в Беларуси.

Об этом сообщили в его пресс-службе днем 25 июня по запросу российскому телеканалу RTVI.

"Пригожин пока не на связи. Он передает всем привет и ответит на вопрос, когда будет на нормальной связи, – ответили пропагандисту в пресс-службе.

Последнее голосовое Пригожина было опубликовано его пресс-службой 24 июня в 20:25. В нем он, в частности, заявил об отступлении от плана захвата Москвы. Когда его террористы были в 200 км от столицы РФ, он призвал их разворачиваться и возвращаться в свои полевые лагеря.

Этому предшествовали переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко, в ходе которых они договорились об остановке военного переворота в России. Впоследствии представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.

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