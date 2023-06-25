Пригожин не виходить на зв'язок - пресслужба ватажка "Вагнера"

Ватажок угруповання ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не виходить на зв'язок після невдалого військового бунту у Росії. За домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним та фейковим президентом РБ Олександром Лукашенком Пригожин має перебувати у Білорусі.

Про це повідомили в його пресслужбі вдень 25 червня на запит російському телеканалу RTVI.

"Пригожин поки не на звʼязку. Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному звʼязку, – відповіли пропагандисту у пресслужбі.

Останнє голосове Пригожина було опубліковане його пресслужбою 24 червня о 20:25. У ньому він, зокрема, заявив про відступ від плану захоплення Москви. Коли його терористи були за 200 км від столиці РФ, він закликав їх розвертатися і повертатися в свої польові табори.

Цьому передували перемовини із білоруським диктатором Олександром Лукашенко, під час яких вони домовилися про зупинення військового перевороту у Росії. Згодом речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі.

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