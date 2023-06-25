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ЗМІ дізналися, що могли пообіцяти Пригожину в обмін на відступ

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ЗМІ дізналися, що могли пообіцяти Пригожину в обмін на відступ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин

Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще декількох військових посадовців.

В українських спецслужбах сумніваються, що вагнерівці дійсно поїдуть до Білорусі, а також припускають, що Пригожин погодився на компроміс в обмін на відставку Шойгу.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в спецслужбах.

За інформацію видання, в обмін за відмову від наступу на Москву Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова та інших менш значних посадовців в Росії, з якими конфліктує власник ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

За інформацією пропагандистів РФ, під час "маршу на Москву" вагнерівці ліквідували не менше 13 російських військових. Це військовослужбовці, які знаходилися на бортах збитих літаків. ВКС РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. 

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Дата публікації
Перегляди
3561
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